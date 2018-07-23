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ФІФА повідомила дату оголошення номінантів на премію "The Best"

22:05 738 Читать на русском
ФІФА повідомила дату оголошення номінантів на премію "The Best"
Трофей "The Best"

Стало відомо, коли Міжнародна федерація футболу оголосить номінантів на трофей "The Best".

Завтра, 24 серпня, ФІФА оголосить номінантів на отримання нагороди "The Best", повідомляє офіційний сайт федерації.

Традиційно будуть оголошені імена номінантів на звання найкращого футболіста, футболістки, тренера чоловічої команди та тренера жіночої команди.

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Нагадаємо,раніше нагорода називалася "Золотий м'яч", проте восени 2016 року ФІФА і France Football припинили співпрацю. Тепер кожен вручає свій трофей. У France Football залишився "Золотий м'яч", а у ФІФА – нагорода "The Best".

У минулому році трофей "The Best" у номінації найкращого гравця отримав Кріштіану Роналду.

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