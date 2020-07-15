ФИФА сохранила правило "пяти замен" на сезон 2020/21

Новое правило о разрешении проводить 5 замен во время матча будет действовать и в сезоне 2020/21.

Как известно, в мае руководящий орган мирового футбола позволил тренерам всех команд проводить по 5 замен в течение поединка. Это нововведение было принято из-за распространения COVID-19 с целью минимизировать риск травм для футболистов.

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Совет директоров IFAB проанализировал последствия такого решения и решил, что действие правила разрешения проводить 5 замен необходимо сохранить. Поэтому наставники команд получат возможность на большее количество кадровых коррективов до конца лета следующего года, информирует официальный сайт ФИФА.

Данное решение принято в связи с коротким перерывом между сезонами 2019/20 и 2020/21 с целью меньших нагрузок на футболистов. Сохраняется и требование проводить замены только в трех временных интервалах (замены, сделанные в перерыве матча, не учитываются). Правда, вердикт носит рекомендательный характер. Каждая национальная ассоциация имеет право на принятие иного решения.

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