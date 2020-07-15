ФІФА зберегла правило "п'яти замін" на сезон 2020/21

Нове правило щодо дозволу проводити 5 замін під час матчу діятиме і в сезоні 2020/21.

Як відомо, у травні керівний орган світового футболу дозволив тренерам всіх команд проводити по 5 замін протягом поєдинку. Це нововведення було прийнято через поширення COVID-19 з метою мінімізувати ризик травм для футболістів.

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Рада директорів IFAB проаналізувала наслідки такого рішення та вирішила, що дію правила щодо дозволу проводити 5 замін необхідно зберегти. Тому наставники команд матимуть можливість на більшу кількість кадрових корективів аж до кінця літа наступного року, інформує офіційний сайт ФІФА.

Дане рішення прийнято у зв'язку з короткою перервою між сезонами 2019/20 та 2020/21 з метою менших навантажень на футболістів. Зберігається і вимога проводити заміни лише у трьох часових інтервалах (заміни, зроблені в перерві матчу, не враховуються). Щоправда, вердикт має рекомендаційний характер. Кожна національна асоціація має право на прийняття іншого рішення.

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