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ФИФА обнародовала даты проведения чемпионата мира 2022 года

17:07 - Читати українською
ФИФА обнародовала даты проведения чемпионата мира 2022 года
Национальный стадион в Лусаиле / Сайт ФИФА

Международная федерация футбола определилась со сроками чемпионата мира в Катаре.

Главный турнир планеты начнется 21 ноября 2022 года, информирует официальный сайт ФИФА.

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В матче-открытии хозяева турнира, Катар, сойдутся с первым соперником своей группы. Начало игры в 13:00, место проведения – стадион Аль-Бейт (вмещает 60 тысяч зрителей) в городе Эль-Хаур.

А вот финальный поединок Мундиаля состоится 18 декабря, в 18:00 (катарский часовой пояс совпадает с украинским). Участники решающего поединка сыграют на 80-тысячном Национальном стадионе в Лусаиле.

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