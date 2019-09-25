ФІФА погодила обмеження виплат агентам та оренд гравців

Комітет учасників футбольного процесу ФІФА вирішив запровадити обмеження агентських виплат і кількості орендованих гравців.

ФІФА ухвалила радикальні зміни в трансферній політиці. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Перша новація стосується агентів. Відтепер комісійні агентів складатимуть не більше 10 % від суми переходу та 3 % від зарплати клієнта. Крім того, чиновники заборонили співпрацю з кількома агентами, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Ще одне нововведення стосується орендованих гравців. Із сезону 2020/21 впродовж однієї кампанії клуби зможуть віддавати чи брати в оренду максимум 8 виконавців. Це обмеження стосуватиметься угод між клубами з різних чемпіонатів.

А ще через сезон максимальна кількість орендованих зменшать до 6-ти, а в один клуб зможе перейти не більше трьох гравців. Усі згадані обмеження стосуються виконавців, яким 22 роки та більше.