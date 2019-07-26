ФИФА сняла фильм о победе юношеской сборной Украины на чемпионате мира

Юношеская сборная Украины стала главным героем фильма от ФИФА.

ФИФА опубликовала мини-фильм о юношеском чемпионате мира-2019, который проходил в Польше. В фильме показан ход мундиаля с комментариями действующих лиц мирового первенства.

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Фильм заканчивается словами украинского полузащитника Сергея Булецы, победой юношеской сборной Украины в финале и награждением команды Александра Петракова.

Напомним, сборная Украины U-20 победила на чемпионате мира-2019, который проходил в Польше. В финале украинские футболисты одолели сверстников из Южной Кореи.

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