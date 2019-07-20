Булеца оказался в списке будущих звезд Европы по версии World Soccer

Полузащитник Сергей Булеца, права на которого принадлежат киевскому Динамо, попал в список будущих звезд континентального футбола по версии авторитетного издания.

"Описывать футболиста просто, как левого полузащитника, нельзя, ведь этот парень способен сделать немало работы и вне своего фланга. Талантливый игрок из академии киевского Динамо. Ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как это сделал Булеца. Он забил три важных гола – в том числе и победный в полуфинале против Италии, а также отличился двумя голевыми передачами.

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На протяжении всего финала он сочетает активность, грамотные передачи, технику, скорость и неплохую работу на оборону. Булеца получил полностью заслуженное второе место по итогам опроса на турнире", – цитирует материал журналиста World Soccer Ника Бидуэлла Footboom.

Отметим, что в список главных талантов Европы также попали Ли Кан Ин, Рауль Белланова, Александр Арвальдо, Ибраима Ньяне, Либерато Какасе, Сейку Коита, Микаэль Куисанс и Кевин Миер.

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