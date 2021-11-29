Судьям в скором времени могут облегчить работу. ФИФА готовит к запуску тестовую систему полуавтоматического определения положения вне игры.

Первые испытания планируют провести на Кубке арабских наций, сообщает официальный сайт ФИФА . Это часть стратегии на 2020-2023 годы. Директор Международной федерации футбола по футбольным технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер рассказал о работе системы.

Правило пяти замен получило широкую поддержку и станет постоянным

"Под крышей каждого стадиона будет установлена ​​камера. Данные о движении частей тела будут обработаны, а рассчитанная линия офсайда и точка, с которой был сделан пас, будут предоставлены оператору видеоповторов практически в режиме реального времени. Оператор видеоповторов будет иметь возможность немедленно показать это VAR. На Кубке арабских наций видеоассистент арбитра сможет немедленно проверить и подтвердить информацию", – сказал Хольцмюллер.

К слову, вышеупомянутый турнир начнется уже завтра, 30 ноября, и продлится до 18 декабря этого года.