ФИФА протестует инновационную систему фиксации офсайда
Судьям в скором времени могут облегчить работу. ФИФА готовит к запуску тестовую систему полуавтоматического определения положения вне игры.
Первые испытания планируют провести на Кубке арабских наций, сообщает официальный сайт ФИФА. Это часть стратегии на 2020-2023 годы. Директор Международной федерации футбола по футбольным технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер рассказал о работе системы.
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"Под крышей каждого стадиона будет установлена камера. Данные о движении частей тела будут обработаны, а рассчитанная линия офсайда и точка, с которой был сделан пас, будут предоставлены оператору видеоповторов практически в режиме реального времени. Оператор видеоповторов будет иметь возможность немедленно показать это VAR. На Кубке арабских наций видеоассистент арбитра сможет немедленно проверить и подтвердить информацию", – сказал Хольцмюллер.
К слову, вышеупомянутый турнир начнется уже завтра, 30 ноября, и продлится до 18 декабря этого года.
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