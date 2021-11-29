Перші випробування планують провести на Кубку арабських націй, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Це частина стратегії на 2020-2023 роки. Директор Міжнародної федерації футболу з футбольних технологій та інновацій Йоханнес Хольцмюллер розповів про роботу системи.

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"Під дахом кожного стадіону буде встановлена ​​камера. Дані про рух частин тіла будуть оброблені, а розрахована лінія офсайду і точка, з якої було зроблено пас, будуть надані оператору відеоповторів практично в режимі реального часу. Оператор відеоповторів матиме можливість негайно показати це VAR. На Кубку арабських націй відеоасистент арбітра зможе негайно перевірити та підтвердити інформацію", – сказав Хольцмюллер.

До слова, вищезгаданий турнір розпочнеться вже завтра, 30 листопада, і триватиме до 18 грудня цього року.

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