ФІФА протестує інноваційну систему фіксації офсайду
Суддям незабаром можуть полегшити роботу. ФІФА готує до запуску тестову систему напівавтоматичного визначення положення поза грою.
Перші випробування планують провести на Кубку арабських націй, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Це частина стратегії на 2020-2023 роки. Директор Міжнародної федерації футболу з футбольних технологій та інновацій Йоханнес Хольцмюллер розповів про роботу системи.
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"Під дахом кожного стадіону буде встановлена камера. Дані про рух частин тіла будуть оброблені, а розрахована лінія офсайду і точка, з якої було зроблено пас, будуть надані оператору відеоповторів практично в режимі реального часу. Оператор відеоповторів матиме можливість негайно показати це VAR. На Кубку арабських націй відеоасистент арбітра зможе негайно перевірити та підтвердити інформацію", – сказав Хольцмюллер.
До слова, вищезгаданий турнір розпочнеться вже завтра, 30 листопада, і триватиме до 18 грудня цього року.
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