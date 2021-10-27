Коронавирусное правило по увеличению количества замен в поединках, вероятнее всего, останется в футболе и после пандемии.

В ходе заседания Международного союза футбольных ассоциаций (IFAB) был рассмотрен вопрос о постоянстве правила пяти замен.

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Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, такое предложение получило широкую поддержку. Следует ожидать, что соответствующее правило уже совсем скоро будет прописано в нормативных документах.

Напомним, количество замен в футболе было увеличено до пяти в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда изменения в правилах считались временными.

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