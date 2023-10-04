Сборная России U-17 сможет выступать на международных соревнованиях без национального флага, государственного гимна и в нейтральных цветах.

Сборная России U-17 была допущена к международным соревнованиям, говорится на официальном сайте ФИФА. Команда сможет выступать под названием "Российский футбольный союз" и не сможет использовать национальный флаг, гимн и форму национальных цветов.

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"После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года разрешить российским юношеским сборным до 17 лет участвовать в международных соревнованиях Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом. Тем самым снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах", – говорится в заявлении организации.

Совет ФИФА отдельно осудил незаконную войну России против Украины и подтвердил, что остальные положения решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта.

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