Збірна Росії U-17 зможе виступати на міжнародних змаганнях без національного прапора, державного гімну і в нейтральних кольорах.

Збірну Росії U-17 було допущено до міжнародних змагань, йдеться на офіційному сайті ФІФА. Команда зможе виступати під назвою "Російський футбольний союз" і не зможе використовувати національний прапор, гімн і форму національних кольорів.

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"Після рішення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року дозволити російським юнацьким збірним до 17 років брати участь у міжнародних змаганнях Рада ФІФА затвердила поширення цього рішення на чемпіонат світу серед юнаків до 17 років і чемпіонат світу серед дівчат до 17 років, для яких змагання УЄФА є кваліфікаційним етапом. Тим самим знімається дискваліфікація команд із Росії, які беруть участь у цих турнірах", – ідеться в заяві організації.

Рада ФІФА окремо засудила незаконну війну Росії проти України і підтвердила, що решта положень рішення, ухваленого 28 лютого 2022 року, залишаються чинними до закінчення конфлікту.

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