ФИФА отклонила иск против хавбека Шахтера Маркоса Антонио – бывший клуб бразильца требовал 30 млн евро

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио выиграл спор на 30 млн евро, которые у него требовал Атлетико Паранаэнсе.

Бразильский клуб подал иск в ФИФА, в котором требовал компенсацию в размере 30 млн евро за то, что футболист в 2018 году подписал контракт с португальским Эшторилом.

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Представителям игрока удалось доказать, что Маркос Антонио не имел профессионального контракта с Атлетико Паранаэнсе, поэтому его переход в Эшторил был абсолютно законным, информирует ESPN.

Напомним, в начале 2019 года Маркос Антонио за 3,5 млн евро перешел из Эшторила в Шахтер. 19-летний футболист в текущем сезоне сыграл 13 матчей за "горняков" во всех турнирах и забил 1 гол.

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