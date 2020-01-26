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ФІФА відхилила позов проти хавбека Шахтаря Маркоса Антоніо – колишній клуб бразильця вимагав 30 млн євро

15:41 453 Читать на русском
ФІФА відхилила позов проти хавбека Шахтаря Маркоса Антоніо – колишній клуб бразильця вимагав 30 млн євро
Маркос Антоніо / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо виграв суперечку на 30 мільйонів євро, які у нього вимагав Атлетіко Паранаенсе.

Бразильський клуб подав позов у ФІФА, в якому вимагав компенсацію у розмірі 30 млн євро за те, що футболіст у 2018 році підписав контракт з португальським Ешторілом.

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Представникам гравця вдалося довести, що Маркос Антоніо не мав професіонального контракту з Атлетіко Паранаенсе, тож його перехід в Ешторіл був абсолютно законним, інформує ESPN.

Нагадаємо, на початку 2019 року Маркос Антоніо за 3,5 млн євро перейшов з Ешторіла в Шахтар. 19-річний футболіст у поточному сезоні зіграв 13 матчів за "гірників" у всіх турнірах і забив 1 гол.

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