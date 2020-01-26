Никаких клубов и дискотек – я готов дебютировать за первую команду Шахтера, – Витао

Защитник Шахтера Витао убежден, что уже готов выступать за первую команду "горняков" после нескольких месяцев в молодежной команде.

"У меня все хорошо. Я тренируюсь, выкладываюсь полностью. Меня хорошо приняли, поддержали. Сейчас я работаю, чтобы получить возможность и свое место в команде. Я хочу помогать этой команде, как они помогли мне, когда я прибыл.

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Думаю, что я уже готов дебютировать за первую команду. В футболе и такое бывает, что бразильцы играют в обороне. Понятно, что сложно, но я потихоньку стараюсь учить язык, чтобы улучшить коммуникацию, но это пока дается сложно.

Я сейчас один в Киеве, скоро приедет моя семья. Утром всегда тренировки, потом свободное время. Я спокойный человек дома играю в видеоигры, смотрю фильмы, сериалы. Иногда выхожу в ресторан пообедать или поужинать с партнерами по команде. Никаких дискотек и клубов, даже не выезжаю за пределы жилого комплекса", – сказал Витао в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Витао перешел в Шахтер в начале сентября 2019 из Палмейраса за 4 млн евро. С тех пор он выступал за молодежную команду "горняков". 2 февраля бразильскому защитнику исполнится 20 лет.

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