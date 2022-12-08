В матчах группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной и Мексикой игроки сборной Саудовской Аравии заработали по 6 желтых карточек. ФИФА сочла это число чрезмерным, и оштрафовала местную федерацию футбола на 30 000 швейцарских франков (30 350 евро) за "неправомерное поведение команды". Об этом информирует Euronews.com.

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Отметим, что в матче с Польшей подопечные Эрве Ренара заработали только 2 предупреждения. В общей сложности игроки арабской команды получили на ЧМ-2022 14 желтых карточек и ни одной красной.

Саудовская Аравия не смогла выйти из группы, несмотря на сенсационную победу над Аргентиной в первом туре (2:1).

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