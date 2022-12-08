Перед матчем первого тура группового этапа ЧМ-2022 в раздевалке сборной Сербии оказался флаг, на котором Косово было изображено частью Сербии. На самом полотне была также фраза: "Не сдаваться!"

ЧМ-2022: наставник Сербии нецензурно выругался в адрес матерей из Косово и Албании – очередной скандал друзей Путина

После жалобы федерации футбола Косово ФИФА отреагировала на инцидент и оштрафовало сербскую федерацию футбола на 20 000 швейцарских франков (или 21,3 тысячи долларов). Об этом информирует AP News.

Также ФИФА оштрафовала хорватскую федерацию футбола на 53 тысячи долларов – за баннер болельщиков "клетчатых" на матче с Канадой в адрес вратаря соперника Милана Боряна.

Швейцария эффектно наказала Сербию и прорвалась в плей-офф ЧМ-2022 – приспешники Путина завершили на дне