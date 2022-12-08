У матчах групового етапу ЧС-2022 з Аргентиною та Мексикою гравці збірної Саудівської Аравії заробили по 6 жовтих карток. ФІФА вважала цю кількість попереджень надмірною, і оштрафувала місцеву федерацію футболу на 30 000 швейцарських франків (30 350 євро) за "неправомірну поведінку команди". Про це повідомляє Euronews.com.

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Зазначимо, що у матчі з Польщею підопічні Ерве Ренара заробили лише 2 попередження. Загалом гравці арабської команди отримали на ЧС-2022 14 жовтих карток і жодної червоної.

Саудівська Аравія не змогла вийти з групи, незважаючи на сенсаційну перемогу над Аргентиною у першому турі (2:1).

Мексика у драматичному матчі перемогла Саудівську Аравію, але не пройшла у 1/8 ЧС-2022 – кураж Оваїса врятував Польщу