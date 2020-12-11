УЕФА на своем официальном сайте объявил имя победителя в голосовании за лучшего игрока недели последнего тура Лиги чемпионов.

УЕФА выбрал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов – среди звездной компании и украинский голкипер

Им стал бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар. Напомним, в скандальном матче против турецкого Истанбул Башакшехир, который был прерван и доигран на следующий день, 28-летний игрок оформил хет-трик.

К слову, Неймар в голосовании опередил украинского голкипера донецкого Шахтера Анатолия Трубина. Кроме вышеупомянутых футболистов, на награду претендовали нападающие Карим Бензема (Реал) и Юссеф Эн-Несири (Севилья).

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