"Молотобойцы" договорились с Лионом о трансфере Саида Бенрама, впрочем, сделка сорвалась, поскольку клуб не смог вовремя подать документы в ФИФА. Та же участь постигла и полузащитника Пабло Форналса, который ожидал переход в Бетис.

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Как сообщает Mail Sport, испанский и французский клубы были раздражены некомпетентностью "молотобойцев". Они обратились с жалобой в ФИФА. Международный руководящий орган начал расследование в отношении действий Вест Хэма.

Отмечается, что трансфер Форналса в Бетис еще может быть зарегистрирован, потому что при передаче документов возникла "компьютерная ошибка", а вот Лион считает, что Вест Хэм даже не пытался завершить переход Бенрама.

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