"Молотобійці" домовилися з Ліоном про трансфер Саїда Бенрама, утім, угода зірвалася, оскільки клуб не зміг вчасно подати документи до ФІФА. Ту ж саму участь спіткала і півзахисника Пабло Форналса, який очікував перехід в Бетіс.

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Як повідомляє Mail Sport, іспанський та французький клуби були роздратовані некомпетентністю "молотобійців". Вони звернулися зі скаргою до ФІФА. Міжнародний керівний орган розпочав розслідування щодо дій Вест Хема.

Зазначається, що трансфер Форналса в Бетіс ще може бути зареєстрований, бо під час передачі документів виникла "комп'ютерна помилка", а ось Ліон вважає, що Вест Хем навіть не намагався завершити перехід Бенрама.

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