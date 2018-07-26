ФФУ готовит дисквалификацию десятков людей, – журналист

Скандал с расследованием договорных матчей в Украине близок к завершению, убеждает журналист Константин Андриюк.

В делах по договорным матчам в Украине продолжаются допросы. По результатам следственных действий ФФУ готовит отстранение от футбола десятков людей. Об этом заявил журналист Константин Андриюк в эфире ток-шоу "ТаТоТаке".

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"Проходят допросы. Выдвигаться подозрения и совсем скоро будут громкие разоблачения и пожизненные дисквалификации. Речь идет о десятках людей", – заявил Андриюк.

Напомним, недавно правоохранительные органы провели вторую волну обысков в рамках расследования дел по матчам с фиксированным результатом. Было проведено более 30 обысков в разных областях Украины.

Вице-президент ФФУ Назар Холодницкий недавно заявил, что в сентябре первые дела могут быть переданы в суд.