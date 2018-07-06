Холодницкий: Объявлены 11 подозрений по участию в договорных матчах

Вице-президент ФФУ, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о ходе расследований уголовных дел по договорным матчам в Украине.

"Мы провели более 100 следственно-розыскных действий, более 70 обысков, которые происходили в две волны. Вторая была буквально неделю назад.

Началась вторая волна обысков по делу о договорных матчах, – СМИ

Сейчас мы видим не совсем приятную для украинского футбола картину, однако этому надо было раз и навсегда предотвратить, остановить и показать. Объявлено уже 11 подозрений, среди них 5 футболистов, 4 менеджера футбольных клубов и 2 тренера, если не ошибаюсь.

Надеюсь, в сентябре мы увидим первые дела в судах. Это не те уголовные производства, которые должны лежать годами у следователей.

Говорю как юрист, 2-3 месяца хватит с такой доказательной базой, которую мы увидели, для того, чтобы передать дела в суд. Виновные должны понести наказание.

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Фамилии мы сможем озвучить, когда будет составлен обвинительный акт. Чем быстрее дело дойдет до суда, тем быстрее услышим первые фамилии", – рассказал Холодницкий в эфире телеканалу Футбол.