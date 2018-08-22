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ФФУ поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

00:20 15 Читати українською
ФФУ поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА
Андрей Павелко и Александер Чеферин

В ФФУ считают, что Александр Чеферин прекрасно выполняет свои обязанности президента УЕФА.

Федерация футбола Украины поддержала кандидатуру действующего президента европейского футбольного союза Александера Чеферина для участия в предстоящих выборах президента УЕФА, сообщает официальный сайт ведомства.

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"Александер Чеферин – опытный лидер и инициатор системных реформ в УЕФА, направленных на развитие и популяризацию футбола.

Благодарен Александеру за активную поддержку развития спортивной инфраструктуры в Украине, за которой будущее футбола в нашей стране! Уверен, что переизбрание Александера на пост президента УЕФА станет серьезным импульсом для успешного развития футбола в Украине и во всей Европе", – заявил президент ФФУ Андрей Павелко.

Отметим, что выборы президента УЕФА состоятся 7 февраля 2019 года.

Теги
Мир Андрей Павелко УЕФА Александер Чеферин ФФУ
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