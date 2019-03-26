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Феррейра Карраско желает вернуться в европейский футбол

16:01 48 Читати українською
Феррейра Карраско желает вернуться в европейский футбол
Янник Феррейра Карраско / ESPN

Полузащитник китайского Далянь Ифань Янник Феррейра Карраско уже жалеет о своем трансфере на дальний Восток.

"Мои мысли сейчас только о том, чтобы вернуться в Европу. Были клубы, которые заинтересованы в моем трансфере в январе, но Далянь Ифань хотел сохранить меня. Однако я все еще надеюсь на будущее возвращение в европейские чемпионаты", – рассказал Феррейра Карраско в комментарии Het Laatste Nieuws.

Карраско хочет вернуться в Европу – Милан готовит предложение для бельгийца

Ранее Sky Italia сообщал, что Милан вместе с Арсеналом и Манчестер Юнайтед заинтересованы в трансфере бельгийца.

Феррейра Карраско объяснил, почему переехал в Китай

Карраско перешел в Атлетико из Монако летом 2015 и записал в свой актив 23 гола в 124 матчах, а зимой 2018 перешел в Далянь Ифань за 40 млн евро.

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Далянь Ифан Далянь Ифан Мир Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
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