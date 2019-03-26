Феррейра Карраско бажає повернутись в європейський футбол

Півзахисник китайського Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско вже шкодує про свій трансфер на далекий Схід.

"Мої думки зараз лише про те, аби повернутися до Європи. Були клуби, які зацікавлені в моєму трансфері в січні, але Далянь Іфан хотів зберегти мене. Однак я все ще сподіваюся на майбутнє повернення в європейські чемпіонати", – розповів Феррейра Карраско в коментарі Het Laatste Nieuws.

Карраско хоче повернутись в Європу – Мілан готує пропозицію для бельгійця

Раніше Sky Italia повідомляв, що Мілан разом з Арсеналом і Манчестер Юнайтед зацікавлені в трансфері бельгійця.

Феррейра Карраско пояснив, чому переїхав в Китай

Карраско перейшов до Атлетіко з Монако влітку 2015 року і записав до свого активу 23 голи у 124 матчах, а взимку 2018 року перейшов до Далянь Іфан за 40 млн євро.