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Феррейра Карраско бажає повернутись в європейський футбол

15:59 137 Читать на русском
Феррейра Карраско бажає повернутись в європейський футбол
Яннік Феррейра Карраско / ESPN

Півзахисник китайського Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско вже шкодує про свій трансфер на далекий Схід.

"Мої думки зараз лише про те, аби повернутися до Європи. Були клуби, які зацікавлені в моєму трансфері в січні, але Далянь Іфан хотів зберегти мене. Однак я все ще сподіваюся на майбутнє повернення в європейські чемпіонати", – розповів Феррейра Карраско в коментарі Het Laatste Nieuws.

Карраско хоче повернутись в Європу – Мілан готує пропозицію для бельгійця

Раніше Sky Italia повідомляв, що Мілан разом з Арсеналом і Манчестер Юнайтед зацікавлені в трансфері бельгійця.

Феррейра Карраско пояснив, чому переїхав в Китай

Карраско перейшов до Атлетіко з Монако влітку 2015 року і записав до свого активу 23 голи у 124 матчах, а взимку 2018 року перейшов до Далянь Іфан за 40 млн євро.

Теги
Далянь Іфан Далянь Іфан Світ Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско
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