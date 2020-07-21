Феррейра и еще 3 исполнителя покинут Эспаньол после вылета из Примеры

Каталонский Эспаньол после потери места в элите испанского футбола начал кадровую чистку. В частности, ушел с не Корнелья-Эль Прат экс-форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра.

"Попугаи" попрощаются с четырьмя исполнителями. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Эспаньол впервые за 27 лет вылетел из Примеры

Наставник Эспаньола Франсиско Руфете рассказал о первых изменениях в составе команды. Руководство каталонцев решило расстаться с защитником Эдинальдо Гомешем Налдо, полузащитником Андером Итурраспе, а также два нападающих – Факундо Феррейра и Хонатан Кальери. Отметим, что только последний из этой четверки провел больше половины матчей в чемпионате – в его активе 27 поединков, в которых аргентинец забил лишь 1 мяч.

К слову, Эспаньол занял последнее место в Ла Лиге сезона 2019/20, набрав лишь 25 очков.

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