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Эспаньол впервые за 27 лет вылетел из Примеры

06:30 - Читати українською
Эспаньол впервые за 27 лет вылетел из Примеры
Эспаньол вылетел из Примеры

Каталония потеряла одного представителя в испанской элите – Эспаньол проведет следующий сезон в Сегунде.

50’ Ансу Фати
56’ Луис Суарес
 
Поль Лосано 53’
50’ Ансу Фати
53’ Поль Лосано
56’ Луис Суарес

Эспаньол минимально уступил Барселоне в дерби и официально вылетел из Примеры – "попугаи" засели на дне турнирной таблицы и потеряли теоретические шансы спастись за 3 тура до финиша.

Барселона в матче с двумя удалениями одолела Эспаньол

Это пятый в истории вылет Эспаньола в Сегунду и первый за последние 27 лет. Все предыдущие разы каталонский клуб сразу возвращался в элиту, никогда не задерживаясь во втором дивизионе даже на два сезона подряд.

Нынешняя кампания выдалась затяжной и провальной для "попугаев". Они стартовали в квалификации Лиги Европы еще в июле прошлого года (в августе прошли Зарю). После выхода из карантина Эспаньол выдал 6-матчевую серию поражений, которая не оставила вариантов на спасение.

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Испания Барселона - Эспаньол Эспаньол Эспаньол
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