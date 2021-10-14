Вингер Манчестер Сити и сборной Испании Ферран Торрес не сможет помочь своему клубу в течение ближайшего месяца.

Испанец не сможет сыграть в течение следующего месяца, из-за чего пропустит поединки квалификации к ЧМ-2022 против Греции и Швеции, сообщает Marca.

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Сообщается, что у Торреса небольшой перелом правой ступни, которое он получил еще в полуфинале Лиги наций против Италии. Впрочем, это не помешало Феррану сыграть в финале против Франции, в котором торжествовали "Ле Блё".

К слову, вингер провел 7 матчей в составе Манчестер Сити в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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