Главный тренер Лестера Брендан Роджерс планирует пойти на повышение после работы с "лисицами".

Роджерс готов отклонить любое предложение от Ньюкасла, поскольку все еще надеется сменить Гвардиолу во главе Манчестер Сити, сообщает Daily Mail.

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Отметим, что контракт Пепа с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года. Брендан находился в шорт-листе Манчестер Сити еще в 2013 году, когда команду возглавлял Роберто Манчини.

К слову, Лестер Роджерса в этом сезоне начал довольно неудачно – 13 место и 8 очков после 7 сыгранных туров. В прошлом сезоне "лисы" заняли пятое место, набрав 66 пунктов.

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