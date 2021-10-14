Іспанець не зможе зіграти протягом наступного місяця, через що пропустить поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 проти Греції та Швеції, повідомляє Marca.

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Повідомляється, що у Торреса невеликий перелом правої ступні, якого він зазнав ще у півфіналі Ліги націй проти Італії. Втім, це не завадило Феррану зіграти у фіналі проти Франції, в якому тріумфували "Ле Бльо".

До слова, вінгер провів 7 поєдинків у складі Манчестер Сіті у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

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