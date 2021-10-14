Ферран Торрес пропустить тривалий термін через травму, яку отримав у півфіналі Ліги націй
Вінгер Манчестер Сіті та збірної Іспанії Ферран Торрес не зможе допомогти своєму клубу протягом найближчого місяця.
Іспанець не зможе зіграти протягом наступного місяця, через що пропустить поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 проти Греції та Швеції, повідомляє Marca.
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Повідомляється, що у Торреса невеликий перелом правої ступні, якого він зазнав ще у півфіналі Ліги націй проти Італії. Втім, це не завадило Феррану зіграти у фіналі проти Франції, в якому тріумфували "Ле Бльо".
До слова, вінгер провів 7 поєдинків у складі Манчестер Сіті у поточному сезоні в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.
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