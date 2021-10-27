Фернандо Льоренте снова будет выступать в родной Испании, но не на уровне Примеры.

Эйбар на своем официальном сайте объявил о подписании предварительного контракта с 36-летним нападающим. Если ветеран удачно пройдет медосмотр, то присоединится до конца сезона 2021/22.

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Последним клубом Льоренте был Удинезе, за который он провел 14 матчей и забил один гол в течение полугода. Послужной список форварда выглядит достаточно солидно – Наполи, Тоттенхэм, Ювентус, Севилья, Суонси и родной Атлетик. Также Фернандо находился в заявке сборной Испании на победных ЧМ-2010 и Евро-2012.

Напомним, за Эйбар выступают экс-форвард Карпат Густаво Бланко Лещук и Фран Соль, до сих пор принадлежащий Динамо. Сейчас "оружейники" занимают второе место Сегунды и претендуют на повышение в классе.

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