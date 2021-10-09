"В Испании много футболистов, есть много очень хороших. Именно это делает футбол таким прекрасным. Мой авантюрный и интересный характер привел меня в Виллем II, оттуда меня подписало Динамо.

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Там не получилось так, как я хотел. Это не позволило мне играть в Ла Лиге. Но я в Эйбаре, чтобы попытаться вернуть его в Ла Лигу и заработать возможность сыграть там", – поделился Соль в интервью Radio Marca.

Напомним, Фран Соль присоединился к Динамо в начале 2019-го, но игроком основы так и не стал. Его контракт с киевлянами действует до конца 2023 года. В текущем сезоне испанец выступает за Эйбар, сыграл в 7 матчах и забил 1 гол.

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