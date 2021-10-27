Фернандо Льоренте знову виступатиме в рідній Іспанії, але не на рівні Прімери.

Ейбар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання попереднього контракту з 36-річним нападником. Якщо ветеран вдало пройде медогляд, то приєднається до кінця сезону 2021/22.

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Останнім клубом Льоренте був Удінезе, за який він провів 14 матчів та забив один гол упродовж півроку. Послужний список форварда виглядає доволі солідно – Наполі, Тоттенхем, Ювентус, Севілья, Суонсі та рідний Атлетік. Також Фернандо був у заявці збірної Іспанії на переможних ЧС-2010 і Євро-2012.

Нагадаємо, за Ейбар виступають екс-форвард Карпат Густаво Бланко Лещук та Фран Соль, який досі належить Динамо. Наразі "зброярі" посідають другу сходинку Сегунди і претендують на підвищення в класі.

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