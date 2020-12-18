Планы ветерана раскрыл 18-летний Ян Коуту, который принадлежит "горожанам", но играет за Жирону на правах аренды.

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"Честно говоря, мы с ним друзья и часто обмениваемся сообщениями в WhatsApp. Этот человек является примером для меня, но вместе поиграть нам не удастся. Этот год будет для него последним в Манчестер Сити, и я очень благодарен за то, как он меня принял", – приводит слова Коуту MEN.

Напомним, Фернандиньо присоединился к Манчестер Сити в 2013-м, перейдя из донецкого Шахтера за 40 млн евро.

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