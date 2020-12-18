Плани ветерана розкрив 18-річний Ян Коуту, який належить "містянам", але грає за Жирону на правах оренди.

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"Чесно кажучи, ми з ним друзі і часто обмінюємось повідомленнями у WhatsApp. Ця людина є прикладом для мене, але разом пограти нам не вдасться. Цей рік буде для нього останнім в Манчестер Сіті, і я дуже вдячний за те, як він мене прийняв", – наводить слова Коуту MEN.

Нагадаємо, Фернандінью приєднався до Манчестер Сіті у 2013-му, перейшовши з донецького Шахтаря за 40 млн євро.

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