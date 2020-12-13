"Сити очень меня удивил. Они выглядят скучной командой. И это у них нет другого выбора, кроме победы в чемпионате. Это так. Они должны выиграть Премьер-лигу. Это просто не Ман Сити, не Пеп Гвардиола, не эти игроки. Я считаю, что это был очень и очень слабый матч.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0 – видеообзор матча

Меня очень удивила тактика Сити в первом тайме. Юнайтед испытывает трудности в первой половине встречи каждый раз, они очень плохо играют на Олд Траффорд, они провалились в Лиге чемпионов – так уничтожьте их! Нажмите на них на старте игры.

Я очень удивлен. Мы сидели здесь и, возможно, даже критиковали потенциально лучшего тренера всех времен. Я уверен, что фанаты Сити думают: "Мы так не играем при Гвардиоле, это не наш стиль игры". Команда лишила их от этого чувства. Это тень, абсолютная тень той команды, которая выигрывала чемпионат два года назад.

Это видно по языку тела. Они выглядят так, будто из апельсина выжали весь сок. Ты смотришь на де Брюйне, а он смотрит на поле, словно говоря: "Вы не так хороши, как те, с кем я привык играть".

На поле не было никакого желания выиграть матч. Это было очень плохо, и с таким нельзя мириться. Мы можем сказать, что обе команды играли в Лиге чемпионов посреди недели, обе команды устали, на трибунах не было болельщиков, но мы в Премьер-лиге делаем большой акцент на скорости, острых ощущениях и риске. В этой игре ничего из этого не было", – цитирует Невилла Sky Sports.

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