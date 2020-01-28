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Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

18:07 127 Читати українською
Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити
Фернандинью / твиттер Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо продолжит свои выступления на Туманном Альбионе.

Фернандиньо подписал новое соглашение с Манчестер Сити сроком до 2021 года, сообщает официальный сайт "горожан".

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"Это лучшая возможная новость. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы записать, насколько я благодарен моим товарищам по команде и персоналу Сити. Без них эта сделка не была бы возможной, поэтому искренне благодарю каждого из них.

Я наслаждался каждой секундой своего времени в Манчестер Сити. Никогда не думал построить такие отношения с клубом и болельщиками, но это произошло, и я благодарен каждый день. Наши поклонники невероятны. Я очень счастлив, что буду продолжать играть ради них на год дольше. Я чувствую их любовь и страсть, это действительно помогает мне двигаться дальше", – поделился Фернандиньо в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, бразилец присоединился к Манчестер Сити в 2013-м, перейдя из донецкого Шахтера за 40 млн евро.

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Англия Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити
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