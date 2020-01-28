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Фернандінью продовжив контракт з Манчестер Сіті

18:02 580 Читать на русском
Фернандінью продовжив контракт з Манчестер Сіті
Фернандінью / твіттер Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью продовжить свої виступи на Туманному Альбіоні.

Фернандінью підписав нову угоду з Манчестер Сіті терміном до 2021 року, повідомляє офіційний сайт "містян".

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"Це найкраща можлива новина. Я хочу скористатися цією можливістю, щоб записати, наскільки я вдячний моїм товаришам по команді та персоналу Сіті. Без них ця угода не була б можливою, тому щиро дякую кожному з них.

Я насолоджувався кожною секундою свого часу в Манчестер Сіті. Ніколи не сподівався побудувати такі стосунки з клубом та вболівальниками, але це сталося, і я вдячний кожен день. Наші шанувальники неймовірні. Я дуже щасливий, що продовжуватиму грати заради них на рік довше. Я відчуваю їхню любов і пристрасть, це справді допомагає мені рухатись далі", – поділився Фернандінью в коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Манчестер Сіті у 2013-му, перейшовши з донецького Шахтаря за 40 млн євро.

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Англія Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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