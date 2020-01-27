Манчестер Сити может заменить Фернандиньо 17-летней звездой Ренна

Юный хавбек Ренна Эдуардо Камавинга попал на радары Манчестер Сити.

Чемпионы Англии уже связались с французским клубом относительно трансфера 17-летнего опорника, утверждает Daily Star.

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Манчестер Сити ищет замену для Фернандиньо, у которого через полгода заканчивается контракт. Вероятно, что экс-игрок Шахтера продлит соглашение еще на один сезон, однако "горожане" хотят заранее подготовиться к уходу бразильца. Именно Камавинга рассматривается как один из главных кандидатов на место опорного полузащитника Манчестер Сити.

К слову, француз с ангольскими корнями провел за Ренн 24 матча в текущем сезоне и смог отличиться одним голом.

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