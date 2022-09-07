Копа Либертадорес, полуфинал, второй матч

Палмейрас – Атлетико Паранаэнсе – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Густаво Скарпа, 3, Гомес, 55 – Пабло, 64, Теранс, 85

Удаление: Серкейра, 45+3 (П)

Сейчас почти каждое противостояние бразильских грандов не обходится без экс-представителей УПЛ. В основе Паранаэнсе вышли легенда Шахтера Фернандиньо и арендованный у Динамо Витиньо. С противоположной стороны сыграл Дуду, в свое время также выступавший за киевлян.

Минимальное преимущество гостей с первого матча "растаяло" уже на 3-й минуте. Защитник неудачно прервал прострел на Густаво Скарпу, и тот расстрелял нижний угол. Счет продержался до перерыва, хотя Мурило Серкейра оставил Палмейрас в меньшинстве. Защитник грубо "въехал" в колено сопернику и увидел перед собой прямую красную карточку.

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Даже вдесятером Палмейрас увеличил преимущество. Маркос Роша с аута мощно бросил мяч на голову Гомесу, а тот красиво перекинул вратаря. Минутка ностальгии по Сток Сити времен Рори Дилэпа!

На этом успехи "зеленых" завершились. Камбек Атлетико начали как раз Фернандиньо и Витиньо. Опытный опорник филигранным забросом нашел вингера, а тот переправил во вратарскую, где партнеры все же затолкали мяч за линию ворот. Счет 2:1 означал экстратаймы, однако Теранс был против – удар из-за пределов штрафной сделал Паранаэнсе первым финалистом Копа Либертадорес. Палмейрас после двух подряд триумфов не сможет продлить серию. Вторым финалистом должен стать Фламенго, который сегодня ночью примет Велес Сарсфилд с гандикапом 4:0 от первого матча.