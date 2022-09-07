Копа Лібертадорес, півфінал, другий матч

Палмейрас – Атлетіко Паранаенсе – 2:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Густаво Скарпа, 3, Гомес, 55 – Пабло, 64, Теранс, 85

Вилучення: Серкейра, 45+3 (П)

Зараз майже кожне протистояння бразильських грандів не обходиться без екс-представників УПЛ. У основі Паранаенсе вийшли легенда Шахтаря Фернандінью та орендований у Динамо Вітінью. З протилежного боку зіграв Дуду, який свого часу також виступав за киян.

Мінімальна перевага гостей з першого матчу "розтанула" вже на 3-й хвилині. Захисник невдало перервав простріл на Густаво Скарпу, і той розстріляв нижній кут. Рахунок протримався до перерви, однак Муріло Серкейра залишив Палмейрас у меншості. Захисник грубо "в'їхав" у коліно супернику і побачив перед собою пряму червону картку.

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Навіть удесятьох Палмейрас збільшив перевагу. Маркос Роша з ауту могутньо кинув м'яч на голову Гомесу, а той красиво перекинув воротаря. Хвилинка ностальгії за Сток Сіті часів Рорі Ділепа!

На цьому успіхи "зелених" завершились. Камбек Атлетіко розпочали якраз Фернандінью та Вітінью. Досвідчений опорник філігранним закиданням знайшов вінгера, а той переправив у воротарський майданчик, де партнери все ж заштовхали м'яч за лінію воріт. Рахунок 2:1 означав екстратайми, однак Теранс був проти – удар з-за меж карного майданчика зробив Паранаенсе першим фіналістом Копа Лібертадорес. Палмейрас після двох поспіль тріумфів не зможе продовжити серію. Другим фіналістом повинен стати Фламенго, який сьогодні вночі прийматиме Велес Сарсфілд з гандикапом 4:0 від першого матчу.