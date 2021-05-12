Один из лидеров Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отметил исполнителей, которые проявили себя как можно лучше в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Сложно выбрать лучшего. Думаю, все знают, что я считаю одним из лучших Кевина де Брюйне. Если посмотреть состав Ливерпуля, то там есть Салах. Плохо играет команда или хорошо – Салах все равно забивает. Кейн продолжает прекрасно выступать за Тоттенхэм. Рафинья из Лидса также играет прекрасно.

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Гюндоган с декабря был просто великолепен. Джесси Лингард в последних 10 играх выступал на топ-уровне. Мне также нравится Мейсон Маунт. Он стабилен с начала сезона. Если люди будут оценивать его по статистике, то он забил и отдал не так много, хотя играет на самом высоком уровне. Джек Грилиш до травмы был очень хорош. Патрик Бэмфорд забил много. Сложно выбрать одного игрока. Я еще долго могу сидеть и называть имена", – цитирует Фернандеша Metro.

К слову, сам 26-летний португалец является основным игроком команды Сульшера. Бруну провел в нынешнем сезоне более 50 игр во всех турнирах.

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