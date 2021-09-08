"Тепер ентузіазм буде величезним, адже всі знають, що Кріштіану з нами. Всі відчувають впевненість і радість від того, що він повернувся, і гравці Юнайтед – не виняток.

"Хто сказав, що в Манчестері немає сонця", – Роналду із сім'єю освоюється в Англії

Ми знаємо, що Роналду може дати нам. У нас з Кріштіану одна мета – перемагати. З ним ми ближче до трофеїв", – сказав Бруну для офіційного сайту МЮ.

Нагадаємо, Фернандеш та Роналду пліч-о-пліч захищають кольори збірної Португалії. "Червоні дияволи" придбали Кріштіану у Ювентуса за 15 млн євро.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба