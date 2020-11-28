Чемпіонат Угорщини, 12 тур

Фехервар – Залаегерсег – 2:0

Голи: Зівзіадзе, 12, Урі, 22

Вилучення: Шалай, 72 (З)

Ференцварош – Будапешт – 2:0

Голи: Нгуен, 40, Батуріна, 75

Іван Петряк залишився на лаві запасних і спостерігав, як його Фехервар легко розбирається із середняком Залаегерсегом. Зівзіадзе та Урі оформили господарям комфортну перевагу ще до перерви. Петряк вийшов лише на 76 хвилині, коли вилучили Шалая і суперник вже здався остаточно.

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Ференцварош з таким самим рахунком переміг скромних сусідів за столицею – Будапешт. Команда Реброва спокійно відвантажувала супернику по голу в кожному з таймів (молодий хорват Батуріна вийшов на заміну і забив через кілька секунд). Ігор Харатін весь поєдинок відіграв на полі, а Олександр Зубков просидів у запасі.

Ференцварош з 26 очками впевнено очолює турнірну таблицю. Фехервар відчайдушно переслідує чемпіона, але має на 4 пункти менше і "зайвий" матч.

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