Подопечные Сергея Реброва точно надолго запомнят сезон 2020/21, ведь он войдет в историю.

По итогам текущего игрового года "Фради" побили сразу два рекорда венгерского первенства после введения формата с 12-ю командами и 33-мя турами, информирует официальный сайт клуба.

Ребров: За последний месяц никто из Ференцвароша не говорил со мной

Команда набрала 78 очков и превзошла собственное достижение. В сезонах 2015/16 и 2019/20 команда максимум получала 76 зачетных баллов. Коллектив Сергея Реброва еще и пропустил меньше всех голов за сезон – 22. И здесь Ференцварош обновил свое достижение: в сезоне 2015/16 команда пропустила 23 мяча.

К слову, Ребров возглавил Ференцварош в августе 2018-го и уже успел завоевать три чемпионства подряд. За команду еще выступают два игрока сборной Украины – Александр Зубков и Игорь Харатин.

Ференцварош одержал волевую победу в последнем матче сезона – Ребров перевернул игру заменами