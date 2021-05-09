"Три очка в последнем матче сезона (против Гонведа, – прим.) были очень важны для уверенности игроков. Наша победа продемонстрировала большой характер команды. Мы хотим побеждать в каждом матче, даже когда ничего не стоит на кону в чемпионате.

Президент Ференцвароша – о Реброве: Фантастические три года вместе!

За последний месяц никто из клуба не говорил со мной. Мне нужно понять, что происходит. У меня в голове не этот сезон и его прекрасные моменты, а мое будущее. Это необычная, ненормальная ситуация", – цитирует Реброва Üllői út 129.

Напомним, Ребров возглавил Ференцварош в августе 2018 года и за это время успел завоевать с "Фради" три чемпионства. Его контракт с венгерским клубом рассчитан до лета 2022-го. Ранее в прессе появились слухи, что украинский специалист покинет клуб уже в этом году.

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