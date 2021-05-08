Действующий чемпион Венгрии был близок к тому, чтобы завершить нынешний сезон в плохом настроении.

Венгрия, 33 тур

Гонвед – Ференецварош – 1:2

Голы: Эппель, 43 – Исаэл, 83, Сигел, 87

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"Фради" начали игру без украинцев в составе. Александр Зубков получил травму в предыдущем туре, а Игорь Харатин оказался лишь в запасе. Гости ожидаемо были острее, но на отдых лидером неожиданно ушел Гонвед. Эппель отличился незадолго до перерыва.

Во втором тайме Ференцварош долго не смог найти ключ к обороне соперников, но помогло вмешательство главного тренера. Сергей Ребров, который, возможно, летом покинет клуб, за десять минут сделал четыре замены, и это дало результат. Гости не только смогли отыграться, но и вырвали победу.

В конце концов, Ференцварош завершил сезон с 78-ю очками в активе и только с одним поражением. Гонвед расположился над самой зоной вылета.

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