Феноменальный хет-трик Кьезы в видеообзоре матча Фиорентина – Болонья

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле разгромила Болонью. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

В первом тайме команды обменялись несколькими опасными моментами, однако открыть счет так и не сумели.

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Зато во второй половине феерию устроили "фиалки". Сначала Федерико Кьеза забил немного курьезный мяч после передачи Дальбера. Затем он же накрутил защитника и со второй попытки переиграл Скорупски в ближнем бою.

На 74-й минуте Никола Миленкович воспользовался хаосом в штрафной зоне соперника после подачи углового и с нескольких метров вколотил мяч в сетку. А на 89-й Кьеза оформил хет-трик: вингер получил мяч на левом фланге, сместился к штрафной и классным обводящим ударом поразил дальний угол – 4:0!

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