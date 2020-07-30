Феноменальний хет-трик К'єзи у відеоогляді матчу Фіорентина – Болонья

У рамках 37-го туру італійської Серії А Фіорентина на власному полі розгромила Болонью. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

У першому таймі команди обмінялися кількома небезпечними моментами, проте відкрити рахунок так і не зуміли.

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Натомість у другій половині феєрію влаштували "фіалки". Спочатку Федеріко К'єза забив трохи курйозний м'яч після передачі Дальбера. Потім він же обіграв оборонця і з другої спроби переграв Скорупскі в ближньому бою.

На 74-й хвилині Нікола Міленковіч скористався хаосом у карній зоні суперника після подачі кутового й з кількох метрів вгатив м'яч у сітку. А на 89-й К'єза оформив хет-трик: вінгер отримав м'яч на лівому фланзі, змістився до штрафного й класним обвідним ударом поцілив у дальній кут – 4:0!

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